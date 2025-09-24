快訊

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下佛祖街、敦厚路一帶還有民眾在尋找家人，胡向花蓮縣政府喊話，「趕快救援佛祖街一帶吧」。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，一度傳出上百人失聯，光復鄉前進協調所今天下午5點指出，目前9人死亡、17人失聯。死亡人數下降是因為4件消防局通報「有屍體」仍在清查，但因淹水過深，救災人員尚未接觸，沒有算入死亡，尚待確認；失聯人數「驟降」則是因為昨天停電時，許多民眾因親友手機不通，誤認失聯才報案且有重複報案情形。

至於目前災區狀況，花蓮縣議員胡仁順在臉書發文透露情形，他表示今日一早就前往光復鄉災區，並列出整天勘災所見狀況。

1.救援

胡仁順指出，今天上午過後，剩下佛祖街、敦厚路一帶還有民眾在尋找家人，他直呼「我真的拜託縣府，趕快救援佛祖街一帶吧！我手上還有好多佛祖街的找人訊息，我不是專業救援單位很難深入佛祖街…真的好擔心！」

2.公開資訊平台

此外，胡也提到目前災區資訊不流通，他納悶為何政府無法建立公開資訊平台，讓民眾可以清楚知道各個收容所的狀況，讓家屬可以快速找到災區的親友，「建立資訊平台這麼困難嗎？」

3.物資平台

太多民眾不知道要送物資去哪裡、缺哪些物資，胡更指出大進國小現場被類似的物資和大量災民塞爆，工作人員疲於奔命，一團混亂。

4.避難所

應將健康、生病的災民分別收容，以便提供醫療協助。此外，胡提到大進國小目前沒有水源可供沖馬桶、清洗，「我相信其他避難所也是差不多的狀況」。

5.無協調鄰近鄉鎮收容災民

胡指出災民擠爆光復鄉的收容所，反觀鄰近的瑞穗、玉里除了更容易取的物資，收容所數量也不少，納悶政府為何不協調鄰近的鄉鎮幫忙收容災民。

另外，胡仁順向外界喊話希望能夠引進「行動沐浴車」，他表示災民十分需要沖洗熱水澡，「拜託拜託了」。而災區的狀況以及需求，胡仁順表示已轉告花蓮縣饒忠秘書長，後續就等待縣府作為。

