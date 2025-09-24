花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 日華懇會長古屋圭司發文慰問

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，截至傍晚已知死亡人數增至17人。對於這起洪災，造成眾多居民受災，日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司透過社群平台發文表達慰問之意。

日華懇會長、眾議員古屋圭司透過社群平台臉書（face book）發文寫道：「中華民國總統賴清德閣下，此次花蓮馬太鞍溪流域因豪雨引發大規模洪患，造成眾多居民受災，謹此致上誠摯慰問。」

古屋說：「衷心祈願災區安全確保與復原作業能早日推進，讓平靜生活得以恢復。日華懇亦願盡全力提供支援，我等心繫台灣友人，祈願諸位平安無虞。」

中央災害應變中心下午召開颱風樺加沙第11次工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持。依消防署提供最新數據顯示，目前人命傷亡失聯包含17人死亡、17人失聯、32人受傷。死亡及失聯都集中在花蓮縣。

