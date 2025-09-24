馬太鞍溪橋段 公路局更新替代道路方案

因應台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，交通部公路局擬定替代道路，其中一般車輛的替代路線改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。

小型車替代路線改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。 馬太鞍溪橋斷，公路局啟動替代道路方案。公路局提供

