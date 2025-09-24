「92歲媽媽身體健康」不幸被堰塞湖大水帶走 家屬悲慟辦後事
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區。住在仁愛路的罹難者黃姓家屬說，媽媽雖然高齡92歲，不過身體健康，沒想到被大水帶走。因為親友都住在市區或外地，加上交通不便，大家決定要把媽媽移到花蓮市殯儀館，希望給媽媽辦體面的喪事。
縣長徐榛蔚今天傍晚到瑞穗鄉生命園區慰問，黃姓男子說，平時都在外地工作，今天趕回來處理；家裡有5個兄弟姐妹，大哥還在光復清理家園，家裡都淹得很慘，家具幾乎都損壞，就連做檳榔的工廠全部都沒有了，向縣長拜託「真的要請政府幫忙重建」。
另一位102歲盧姓阿祖失聯，家屬一度找不到人在Threads張貼尋人啟事，表示家中奶奶叔叔人平安，但阿祖還未找到，煩請協助；已通知消防隊。許多網友十分關心，紛紛轉發，後來家屬在家中找到人，感謝網友幫忙。
