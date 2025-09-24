徐榛蔚赴生命園區慰問 光復鄉罹難者怒控「未接獲撤離通知」
花蓮光復鄉遭堰塞湖溢流洪水重創，目前有10具遺體送到瑞穗生命園區，縣長徐榛蔚到場關心家屬，其中媽媽過世的劉先生向縣長抱怨，昨天沒有收到通知要撤離，如今媽媽不但過世，住在對面的姊姊也不知道下落。徐榛蔚安慰，表示未來會來了解情況。
劉先生怒指，光復鄉佛祖街一帶沒人收到要撤離的通知，昨天看到水湧進來，沒想到還沒走到門口，水就已深及腰部，要拉著媽媽的手逃出去，但才過了一會水就淹到鼻子差點溺水，當下不停大喊「媽媽抓緊我」，最後媽媽把他的手撥開，讓他一個人逃生，最後抱著已罹難的媽媽出來。
劉男跟徐榛蔚抱怨，自己真的沒收到要撤離的通知，災後救援人員都還沒進入佛祖街，「裡面還有很多人，包括親姊姊」，卻被告知「活人優先」。徐榛蔚安慰家屬說，都有派人廣播，村鄰長也有逐戶通知，詳細情況還要再進一步了解。
