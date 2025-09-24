快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 法務部啟動應變機制即時相驗

中央社／ 台北24日電
馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。法務部今天表示，已指示高檢署協調人力，目前有5組檢察官與法醫進駐指揮所即時相驗，並針對災區弱勢更生、馨生個案經濟補助。

根據法務部新聞稿，台灣高等檢察署已協調人力，支援花蓮地檢署進行司法相驗，目前有5組檢察官與法醫進駐花蓮臨時指揮所，秉持嚴謹、尊重與迅速原則「隨報隨驗」，儘速釐清罹難者死因，以利家屬處理相關事宜。

新聞稿表示，為避免災區的更生人及馨生人生計受影響，法務部保護司已協調台灣更生保護會及犯罪被害人保護協會，給予災區弱勢更生、馨生個案經濟補助，以期受災家庭儘速恢復正常生活，以落實「柔性司法」的溫暖關懷。

法務部表示，第一時間已指派主任檢察官進駐中央災害應變中心，提供法律意見與調度司法支援，並與各部會保持緊密聯繫，全力協助完成救援行動與後續處置。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 法務部 檢察官

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷 花蓮挨批撤離不力…縣府這樣說

花蓮停水停電全力搶修 預計今明兩天恢復正常供應

證嚴關心堰塞湖災情 慈濟啟動物力、醫療支援

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 勞動部啟動「天然災害臨時工作計畫」

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流造成水患，花蓮縣政府今天晚間向高雄市政府請求支援，高雄市消防局立即動員17輛車輛、45...

「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁今晚在臉書表示，天災無情，他將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過...

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨發言人吳崢今天表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。