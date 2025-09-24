花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 法務部啟動應變機制即時相驗
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。法務部今天表示，已指示高檢署協調人力，目前有5組檢察官與法醫進駐指揮所即時相驗，並針對災區弱勢更生、馨生個案經濟補助。
根據法務部新聞稿，台灣高等檢察署已協調人力，支援花蓮地檢署進行司法相驗，目前有5組檢察官與法醫進駐花蓮臨時指揮所，秉持嚴謹、尊重與迅速原則「隨報隨驗」，儘速釐清罹難者死因，以利家屬處理相關事宜。
新聞稿表示，為避免災區的更生人及馨生人生計受影響，法務部保護司已協調台灣更生保護會及犯罪被害人保護協會，給予災區弱勢更生、馨生個案經濟補助，以期受災家庭儘速恢復正常生活，以落實「柔性司法」的溫暖關懷。
法務部表示，第一時間已指派主任檢察官進駐中央災害應變中心，提供法律意見與調度司法支援，並與各部會保持緊密聯繫，全力協助完成救援行動與後續處置。
整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
