花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀 公路局更新替代道路

中央社／ 台北24日電
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，導致馬太鞍溪橋遭沖毀，公路局今天更新替代道路方案，提供用路人參考。中央社
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，導致馬太鞍溪橋遭沖毀，公路局今天更新替代道路方案，提供用路人參考。

受颱風樺加沙影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面被沖斷。

交通部公路局今天發布新聞稿更新替代道路資訊，一般車輛的替代路線改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。

公路局表示，小型車替代路線改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，繞行時間約0.5小時，但災後部分路面泥濘，要小心通行。

公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

堰塞湖 馬太鞍溪 替代道路

