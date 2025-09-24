影／花蓮民眾搶救家園陷泥難行 國軍協助清理家園

被洪水泥漿灌入的光復鄉災情嚴重，今天雖然大水退去，但是民眾要搶救家園仍十分困難，除了不間斷的豪大雨外，水退後遺留下來厚重的泥濘，更是讓腳每踩一步就陷入泥中，宛若八八風災林邊淹水情況，國軍也出動AVV7裝甲車協助救災，數百名官兵協助民眾清理家園，大家用圓鍬一鏟一鏟將淤泥清除，工作十分辛苦。

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致光復市區一樓幾乎滅頂，目前已造成17人死亡、32人受傷、17人失聯。這座堰塞湖於7月成形只有短短2個月，且規模龐大，高度約200公尺、面積達140公頃、滿水位蓄水量可達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫，潰決所釋放的水量淹沒整個下游市區。

