救災分秒必爭 張善政出動全台唯一「智慧農耕團」馳援花蓮

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨日下午溢流，大水沖進光復市區造成嚴重災情。桃園市長張善政稍早表示將啟動兩階段救災支援，第一批救援團隊今晨已出發，並準備調派全台唯一的「智慧農耕團」投入清災工作。

張善政表示，救災分秒必爭，桃園第一批救援團隊攜帶卡車、挖土機、抽水機等大型機具，今日上午已經出發前往花蓮災區。他強調，桃園將採「一棒接一棒」的方式，縝密支援花蓮災後復原工作。

張善政說，桃園市農業局組建的「智慧農耕團」已準備好擔任第二棒支援任務。這支由桃園在地農民組成的團隊，平常是青農與耕作者，但在災難面前秉持「農民幫農民、青農互助」的精神挺身而出。

張善政提到，智慧農耕團並非首次投入災區支援。今年7月台南麻豆受災時，該團隊曾馳援清理農民家園，累積寶貴的清災經驗，了解如何快速進場、有效支援，減輕受災農民壓力，智慧農耕團也包含兩個專業分隊，其中碎枝機隊負責清理倒塌樹木與雜枝，讓道路、農地恢復通暢，高壓清洗機隊則協助沖洗農園、家園與公共設施，讓社區快速恢復整潔。

張善政表示，目前市府正與智慧農耕團協同整備各項設備，包含貨車、抽水機、鏈鋸、碎枝機、高壓噴霧機、無人機及協作人員等。待現場救災指揮單位確認後，即可立即進場投入清災任務，他也要求農業局在出發前做好完整規畫，需要事先與花蓮縣府、當地農會、災區指揮中心聯繫確認需求與分工，並全程記錄支援行動與災損狀況，協助指導災區農友後續補助申請與行政報備。

張善政表示，花蓮此次重創可能是台灣任何地方未來會遭遇的災情，他與團隊持續推演，希望桃園不只能即刻馳援，更能有完整的協助復原規劃，讓花蓮鄉親放心依靠，把慌亂的心穩定下來，盡快協助恢復正常生活。 花蓮颱風災情慘重，桃園市長張善政調派全台唯一的「智慧農耕團」投入清災工作。圖／取自張善政臉書

商品推薦