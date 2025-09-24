聽新聞
堰塞湖溢流沖毀光復鄉 南投200萬救災縣長許淑華捐薪支持重建
颱風重創花蓮，南投同為地質脆弱地區，對天災的無情感同身受。南投縣政府宣布，捐贈200萬元社會救助金予花蓮縣政府，協助災後重建。
縣長許淑華表示，回顧過去，地震時南投曾協助花蓮學生撤離，卡努風災期間花蓮鄉親也曾伸出援手，兩地之間「風雨同舟」的情誼歷歷在目。
她並指出，在今日國慶晚會與焰火記者會前，她與立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同響應，捐出一個月薪資，盼能盡棉薄之力，支持花蓮早日復原。
「防災無分彼此，善意無遠弗屆。」許淑華強調，台灣是命運共同體，災難面前需要彼此守望相助，期盼花蓮災區能早日恢復，並祈願「天佑台灣」。
