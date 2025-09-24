快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

強颱樺加沙重創花蓮 苗栗縣長鍾東錦捐100萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
強烈颱風樺加沙重創花蓮，苗栗縣長鍾東錦今天以個人身分捐出100萬元，投入賑災及復舊。本報資料照片
強烈颱風樺加沙重創花蓮，苗栗縣長鍾東錦今天以個人身分捐出100萬元，投入賑災及復舊。本報資料照片

強烈颱風樺加沙重創花蓮，豪大雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，洪水湧入市區街道，釀10餘人死亡、數十人受傷，尚有10餘人失聯，苗栗縣長鍾東錦今天捐出100萬元，投入賑災及復舊，希望盡棉薄之力，也希望藉此拋磚引玉各界伸出援手。

中央氣象署發布颱風資訊，鍾東錦關注苗栗縣山區動向，時刻掌握偏鄉居民安危，昨天花蓮傳出嚴重災情，鍾東錦立即以個人身分捐出100萬元，協助救災搶救等各項資源，讓受災民眾盡速重建家園。縣政府並提醒，不少鄉親有捐助意願，目前只有銀行及郵局臨櫃捐款，請鄉親務必認清捐款資訊及管道，以免受騙。

堰塞湖 馬太鞍溪 鍾東錦 花蓮

延伸閱讀

苗栗頒獎表揚各校體育選手 近期各賽事囊括48金、26銀及44銅

苗栗財力5級跳1級 縣長鍾東錦爭取3至5年緩衝期

非首次？苗栗縣長鍾東錦再爆財產申報不實 監察院開罰72萬元

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流造成水患，花蓮縣政府今天晚間向高雄市政府請求支援，高雄市消防局立即動員17輛車輛、45...

「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁今晚在臉書表示，天災無情，他將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過...

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨發言人吳崢今天表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。