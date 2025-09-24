強颱樺加沙重創花蓮 苗栗縣長鍾東錦捐100萬元

強烈颱風樺加沙重創花蓮，豪大雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，洪水湧入市區街道，釀10餘人死亡、數十人受傷，尚有10餘人失聯，苗栗縣長鍾東錦今天捐出100萬元，投入賑災及復舊，希望盡棉薄之力，也希望藉此拋磚引玉各界伸出援手。

中央氣象署發布颱風資訊，鍾東錦關注苗栗縣山區動向，時刻掌握偏鄉居民安危，昨天花蓮傳出嚴重災情，鍾東錦立即以個人身分捐出100萬元，協助救災搶救等各項資源，讓受災民眾盡速重建家園。縣政府並提醒，不少鄉親有捐助意願，目前只有銀行及郵局臨櫃捐款，請鄉親務必認清捐款資訊及管道，以免受騙。

