影／轎車被沖上電線桿！泥水灌進花蓮光復災區 現場滿目瘡痍
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水淹沒光復鄉市區，目前至少14人罹難、32人輕重傷、失聯人數達17人。本報記者現場直擊，發現到處是溢流夾帶的淤泥，居民忙著清淤；街道上車輛也被沖得橫七豎八，甚至騎上電線桿。部分地區積水還未退，市容滿目瘡痍，光復鄉災民努力重整家園，也企盼各界伸出援手。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言