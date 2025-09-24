花蓮災情嚴重 竹縣長楊文科捐1月薪水、支援物資與救災

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，新竹縣長楊文科今表示，將捐出1個月的薪水幫助花蓮，並指示工務處投入救災準備工作。圖／新竹縣政府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，新竹縣長楊文科今表示，將捐出1個月的薪水幫助花蓮，並指示工務處投入救災準備工作，將派遣卡車及小山貓等輕型機具與操作人員前往花蓮協助救災清淤，同時呼籲各界善心湧入花蓮，攜手陪伴災民度過難關。

花蓮災情嚴重，多位首長捐出月薪拋磚引玉，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等；立法院長韓國瑜與副院長江啟臣也表態各捐1個月薪水，並以立法院的名義捐助100萬元作為急難救助金；國民黨主席朱立倫也宣布，將代表國民黨捐出新台幣100萬元，幫助災區民眾。

楊文科表示，為協助花蓮救災，新竹縣消防局第二大隊昨晚已完成支援人員編組，並備妥船外機、急流救生衣等相關裝備，待消防署統一調配前往支援。除了救災人員，工務處也已準備好卡車與小山貓等輕型機具，待花蓮提出需求，縣府將立即派遣操作人員及機具前往救援。

楊文科表示，花蓮縣光復鄉居民受到災害波及，安置需求迫切，物資亦有短缺。縣府社會處已與花蓮縣政府社會處聯繫，並整備各項民生必需品，隨時待命支援花蓮縣政府。

新竹縣政府將密切關注災情，並保持與花蓮縣政府的聯繫，配合物資缺口補充支援，為災區盡一份心力，助花蓮鄉親們早日恢復正常生活。縣府已將花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶公布於社會處官網（https://reurl.cc/yAN1o2），以供民眾知悉，全民同心，與花蓮站在一起，一起度過難關。

