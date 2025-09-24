最新空拍畫面直擊光復農舍「被黑泥灌入」 空勤總隊吊掛受困民眾

花蓮光復市區被馬太鞍溪暴漲的溪流幾乎整個淹滅，靠光復溪堤防旁的大片農田整個被黑泥覆蓋，一旁低矮的農舍也被泥水灌進室內，空軍總隊出動黑鷹直升機在這裡搜尋，目前總共救出七名受困民眾，搜救還在持續進行當中。 空勤總隊在光復溪旁搜尋受困者，總共救出七名民眾。記者劉學聖／攝影 花蓮光復溪旁農田整片被黑泥淹沒。記者劉學聖／攝影 空勤總隊在光復溪旁搜尋受困者，總共救出七名民眾。記者劉學聖／攝影 花蓮光復溪旁農田整片被黑泥淹沒。記者劉學聖／攝影 空勤總隊在光復溪旁搜尋受困者，總共救出七名民眾。記者劉學聖／攝影 花蓮光復溪旁農田整片被黑泥淹沒。記者劉學聖／攝影

