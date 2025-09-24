最新空拍畫面直擊光復農舍「被黑泥灌入」 空勤總隊吊掛受困民眾
花蓮光復市區被馬太鞍溪暴漲的溪流幾乎整個淹滅，靠光復溪堤防旁的大片農田整個被黑泥覆蓋，一旁低矮的農舍也被泥水灌進室內，空軍總隊出動黑鷹直升機在這裡搜尋，目前總共救出七名受困民眾，搜救還在持續進行當中。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
