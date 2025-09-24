很像311海嘯！花蓮「這處」災情最嚴重 居民坦言需要時間重建家園

花蓮縣光復鄉因堰塞湖潰堤引發大洪水，記者走訪災情最為嚴重的佛祖街、敦厚路，現場仍舊十分泥濘，積水未退，有些地方淤泥厚度達30公分，一名在佛祖街居住5年的陳小姐表示，923之前都有多次宣導大同村撤離，但這次水真的來很快，坦言現在最需要的除了物資，就是時間來重建家園。

陳小姐表示，過去都有多次宣導撤離，因為撤離要旨是採「就地垂直撤離」，也就是若民宅有「二樓以上」的，可以採不撤離，而平房、一樓的就要撤離。

她回憶，昨天淹水時自己就在屋內，聽聞有水流聲、鄰居吵雜聲跑出來查看，沒想到大水就從屋子後來直接過來，形容「真的很像311海嘯」，原本在屋子外的汽車，因為受到海水慣性影響直接被衝入門前小空地，而後車廂更因此直接被大門玻璃，直言好慘。

她說，目前自己還有工作，只能先請假全力修復家園，「3輛車雖然找到但全都報廢了」、「汽車目前也因為卡住出不去」。

她最後說，村長、警察消防等單位很積極和熱心，昨天歷經大洪水後，一直開車來查看災情以及詢問是否還有人需要物資或是撤離。 記者走訪災情最為嚴重的佛祖街、敦厚路，現場仍舊十分泥濘，不是積水未退，要不然就是淤泥厚度達30公分。記者翁至成／攝影 記者走訪災情最為嚴重的佛祖街、敦厚路，現場仍舊十分泥濘，不是積水未退，要不然就是淤泥厚度達30公分。記者翁至成／攝影 陳小姐表示原本在屋子外的汽車，因為受到海水慣性影響直接被衝入門前小空地，而後車廂更因此直接被大門玻璃。記者翁至成／攝影 記者走訪災情最為嚴重的佛祖街、敦厚路，現場仍舊十分泥濘，不是積水未退，要不然就是淤泥厚度達30公分。記者翁至成／攝影 記者走訪災情最為嚴重的佛祖街、敦厚路，現場仍舊十分泥濘，不是積水未退，要不然就是淤泥厚度達30公分。記者翁至成／攝影

