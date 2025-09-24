中華電信全力投入強颱樺加沙救災 出動770位工程師搶修
受到強颱樺加沙挾豪雨襲擊，高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等部分地區受到嚴重影響。中華電（2412）表示，於第一時間成立應變中心，並派出工程團隊及行動基地台車馳援災區，總計出動超過770名工程人員（包含固網寬頻和行動團隊）全力投入搶修。
中華電信指出，截至24日下午2時，僅餘行動基地臺8處、語音249戶、寬頻416戶及MOD約337戶尚未修復，工程團隊仍全力加緊搶修中，務求最快時程內恢復正常通信。
另在花蓮地區，馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，沖斷馬太鞍溪橋，巨大洪水瞬間湧入光復鄉，造成當地嚴峻災情。中華電信表示，在第一時間，派出逾百名搶修人員，挺進光復鄉災區，並已於23日晚間全數修復花蓮地區4G/5G行動基地台，讓所有花蓮的鄉親能向外界親友報平安。中華電信表示，受災客戶如有服務需求，歡迎洽詢中華電信免費客戶服務電話：0800-080-123。
