影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

花蓮光復鄉遭堰塞堤溢流洪水，災情慘重，3、40位北漂、在地青年成自發性組成部落救援小隊，從昨天起連夜展開救援工作，他們賣力清除淤泥、背負受困長輩到收容所，他們是部落救難的英雄。

27歲的戴柏軍離開部落在基隆開公司做邊坡護岸工程，他的部落正是受洪災重創的Fata’an阿美族部落。他說，阿美族本來就有年齡層，災後聽到族人哥哥一句話「部落需要年輕人」，他馬上動起來，連夜開車南下，衝回光復家中已是今天凌晨將近2時。

「心好痛」，半夜回到家，只見街道變了樣，家家戶戶門前泥沙堆到半人高，他沒時間傷心，與族人動起來展開搶救工作，「因為只有我們最清楚，受困的老人家住在哪裡」。

參與救援的勇士橫跨24歲到64歲的年齡階層，他們以6人為一組，連夜展開救援工作。有些老人家在二樓避難，但一樓大門口堆滿泥沙，連門都打不開，他們用各式工具清除淤泥、搬開樹枝，好不容易打開鐵門，到二樓把長輩們背負出來，踩著黃泥水送到收容所，整晚都沒休息。

戴柏軍說，不少長輩們神情淡定，甚至搖手用母語說「不要不要」，就是不肯離開家園，他們擔心長輩的安全，用母語好聲好氣相勸，讓長輩終於點頭願離家到安全處所，光是他，一個晚上就背了8個人，送出50名長輩平安到收容所休息。

「與其等待別人來救，不如我們自己救」戴柏軍說，這些長輩很多都是從小看著他們長大，忙了一整夜，唯一的想法就是要把長輩們平安帶出來。 花蓮光復鄉Fata’an部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜援救受困族人。記者王燕華／攝影 27歲的戴柏軍在基隆工作，為家鄉連夜南下，參與部落青年救援工作。記者王燕華／攝影 花蓮光復鄉Fata’an部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜挖除泥沙，援救受困族人。圖／戴柏軍提供 花蓮光復鄉Fata’an部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜挖除泥沙，援救受困族人。圖／戴柏軍提供

