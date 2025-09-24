影／花蓮堰塞湖洪水退遍地淤泥 屏東搜救人員急救援受困老少
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，災情慘重。屏東縣消防局昨馳援花蓮，昨晚11時抵達後投入救災至今未停歇，白天水退了，遍地淤泥，屏東縣搜救人員協助尋找受困民眾，協助長輩從2樓高窗戶爬梯脫困、將行動不便長者揹下來，每趟救援都與時間賽跑。
屏東縣消防局表示，今搜索範圍包括台9線以東、台11甲線以北與光復鄉市中心大部分範圍，搜索任務包括搜索待救人員協助脫困，帶往安置處所，提供食物飲水、破壞已損壞門窗協助脫困，無人機災害現場建模，提供指揮官參考，監控管理出勤人員安全，協調其他隊伍功運作與分工。
現場搜救人員搜索時，有老婦在2樓避難，架設長梯，協助長輩從梯子慢慢走下來，搜救人員在梯子下方，小心翼翼確保老婦從梯子上一階一階的爬下來，老婦每下一階，消防員的手就扶著她的腳，順利完成。
也有透天厝的鐵捲門可能因沒電無法啟動，搜救人員用破壞機具破壞鐵捲門進入屋內，另外也有發現行動不便長者，將長輩慢慢揹下來，也有行動不便民眾無法用揹的，用被子包裹後，慢慢抬出來。
現場搜救人員遇到特殊救援案件，光復鄉佛祖街中有一戶一樓遭泥流淹沒，屋頂滅頂，周圍都是不穩固泥沙地，更難以接近，屏東搜救隊用空拍機建模，確認建物受損情況，研判搜救路線與戰術，仍在持續救援。
水退去後，現場滿是淤泥，也出動怪手救援，受困民眾坐上挖斗脫困。也有搜救人員依現場情況隨機應變，破壞損壞門窗，協助民眾脫困。
屏東縣消防局指出，截至24日下午4時止，屏東搜救隊協助搜索33處所、救出61人，救援行動仍持續中。
