馬太鞍溪堰塞湖溢流釀死傷 花蓮挨批撤離不力…縣府這樣說

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，對於撤離執行不力的批評，花蓮縣府表示，這次內政部新創「垂直避難」可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，造成重大傷亡，行政院長卓榮泰至花蓮視察時表示，要查究為什麼在要求撤離的地方，卻沒有執行撤離。

對此，花蓮縣政府社會處長陳加富接受中央社記者訪問表示，這一次堰塞湖危機，內政部開會研議一種新的避難方法，叫「垂直避難」，也就是家中有2樓以上的可以就近避難，縣府呼籲避難時物資要備好，但是這一次整個須撤離人數鉅多，對地方政府而言收容量能是挑戰。

陳加富說，依據撤離規劃有「垂直避難」、依親、收容等方式，昨天堰塞湖洪水威力導致光復市區、村落成為危險境地，感謝消防弟兄救援受困民眾，現在持續擴充收容量能，將臨近的瑞穗鄉溫泉飯店納入收容場域。

陳加富指出，撤離過程中，獲知台大團隊和交大團隊推演範圍不一樣，受影響的光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮公所也盡全力完成撤離任務，即使公所、警消、媒體一再宣導相關危險性，仍有一些鄉親自認自家夠安全，沒有配合撤離措施，這都是個人主觀意志，「我們不能強拉或處罰」。

民進黨籍縣議員胡仁順表示，花蓮天災多，每年都有撤村需求，確實不能強制拉人去安置，但對臥床、獨居老人等應強制撤離；過去颱風撤離，大家都能感受到威脅而撤離，堰塞湖溢流可能是第一次碰到，沒有直接感覺，經過這次災難，縣政府應對於撤離需求，訂定自治條例。

