「全家」即刻啟動花蓮光復洪災募款！智慧零售車首度前進災區

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店近年響應國家災害防救科技中心（NCDR），以物資齊備、機動性高的「Fami Mobi智慧零售車」為載體，與NCDR於各縣市舉辦大型災防教育活動，展示災防物資準備。圖／全家便利商店提供
全家便利商店近年響應國家災害防救科技中心（NCDR），以物資齊備、機動性高的「Fami Mobi智慧零售車」為載體，與NCDR於各縣市舉辦大型災防教育活動，展示災防物資準備。圖／全家便利商店提供

強颱樺加沙挾帶豪雨重創花蓮，當地多區災情慘重，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流更造成光復鄉嚴重災損，全家便利商店即刻起率先透過「全家愛心大平台」啟動「花蓮光復洪災」募款活動，與基督教芥菜種會合作，於「全家」APP、全台4,400間店舖FamiPort進行代收捐款服務，所有代收款項將由基督教芥菜種會執行，用於支援樺加沙颱風造成之災損救助，盼透過串聯線上線下平台，發揮通路優勢匯聚愛心，共同援助花蓮災區。

為即時提供花蓮光復災民及第一線救災人員協助，「全家」將首度出動「Fami Mobi智慧零售車」，將第一時間於避難所現場公益提供現煮熱食，守護受災居民的基本需求，包含熱狗、關東煮、現蒸包子等，亦提供代收繳費相關服務。另外，已緊急調度鄰近店鋪與總部物資，並再出動冷凍物流車、常溫物流車，載運水、乾糧等民生必需品（領完為止），由公益團體「基督教芥菜種會」志工於花蓮光復鄉避難所統一發放，提供第一線的關懷。

全家便利商店虛實並進，攜手基督教芥菜種會推動「花蓮光復洪災」募款活動，盼號召1,950萬會員即時傳遞關懷。民眾只要於APP首頁進入「我的公益」，點選「捐$做公益」後即可選擇「基督教芥菜種會」，快速完成捐款，為最便利的愛心管道，所有代收款項將由基督教芥菜種會執行，用於支援樺加沙颱風造成之災損救助。欲索取捐款收據的民眾，只要在APP操作捐款流程時勾選紙本收據選項，將由基督教芥菜種會統一處理並寄發。

另外，即日起全台超過4,400間店舖FamiPort機台同步啟動「花蓮光復洪災」捐款。民眾只要於FamiPort點選「公益→愛心捐→關懷弱勢與培力→基督教芥菜種會」，即可立刻捐款，並將另於9月25日凌晨0點起在FamiPort首頁推出「花蓮光復洪災募款專區」快速鍵。「全家」對所有公益代收捐款皆未收取任何手續費，所有捐款將全數指定用於洪災救助。

FamiPort小額捐款單筆最低金額100元、最高上限2萬元，完成金額填寫及收據需求登錄後，即可至櫃台付款完成捐款。所有款項將匯入「基督教芥菜種會」（衛部救字第1131363619號），如需捐款收據，民眾於操作程序時勾選即可，由基督教芥菜種會統一處理後寄發。有任何捐款相關問題，可電洽基督教芥菜種會（02-7730-9292）。

「全家」近年響應國家災害防救科技中心（NCDR），為建立全民防災意識，共同推動「防災資訊站 全家在身邊」宣導活動，並以物資齊備、機動性高的「Fami Mobi智慧零售車」為載體，與NCDR於各縣市舉辦大型災防教育活動，展示災防物資準備，已累計千名民眾參與。此次「全家」將首度出動「Fami Mobi智慧零售車」，第一時間於花蓮光復鄉避難所現場公益供應現煮熱食，如熱狗、關東煮、現蒸包子等，亦提供代收繳費相關服務。另外，將再出動冷凍物流車、常溫物流車，載運水、乾糧、盥洗用品等民生必需品，由公益團體「基督教芥菜種會」志工於花蓮光復鄉避難所統一發放。

全家便利商店將首度出動「Fami Mobi智慧零售車」，第一時間於花蓮光復鄉避難所現場公益供應現煮熱食，包含熱狗、關東煮等，亦提供代收繳費相關服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將首度出動「Fami Mobi智慧零售車」，第一時間於花蓮光復鄉避難所現場公益供應現煮熱食，包含熱狗、關東煮等，亦提供代收繳費相關服務。圖／全家便利商店提供
於全家便利商店APP首頁進入「我的公益」，點選「捐$做公益」後進入「花蓮光復洪災募款專區」，即可快速完成捐款，為最便利的愛心管道，所有代收款項將由基督教芥菜種會執行，用於支援樺加沙颱風造成之災損救助。圖／全家便利商店提供
於全家便利商店APP首頁進入「我的公益」，點選「捐$做公益」後進入「花蓮光復洪災募款專區」，即可快速完成捐款，為最便利的愛心管道，所有代收款項將由基督教芥菜種會執行，用於支援樺加沙颱風造成之災損救助。圖／全家便利商店提供

