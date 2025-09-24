聽新聞
0:00 / 0:00
光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉前進協調所指出，9人死亡、17人失聯。據了解，死亡下修原因為中央跟地方通報有落差。
光復鄉前進協調所今天下午5點最新指出，死者9人死亡、17人失聯，由於今天早上一度傳出14人死亡、失聯人數高達124人，經詢問了解，死亡人數「被下修」是因為中央跟地方有通報落差，有誤報，而失聯人數「驟降」則是因為昨天停電時，許多親友因家屬手機不通，誤認失聯才報案且有重複報案情形，事後確定烏龍一場。
據指出，目前9具屍體經檢警接觸，有7具已確認身分且送瑞穗生命園區待家屬處理後續事宜，有2具為無名屍、仍在釐清身分；目前還有4件經消防局通報「有屍體」仍在清查，但因「水太深」，淹到脖子，救災人員尚未接觸到，沒有算入死亡，尚待接觸確認。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言