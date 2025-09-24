光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉前進協調所指出，9人死亡、17人失聯。據了解，死亡下修原因為中央跟地方通報有落差。

光復鄉前進協調所今天下午5點最新指出，死者9人死亡、17人失聯，由於今天早上一度傳出14人死亡、失聯人數高達124人，經詢問了解，死亡人數「被下修」是因為中央跟地方有通報落差，有誤報，而失聯人數「驟降」則是因為昨天停電時，許多親友因家屬手機不通，誤認失聯才報案且有重複報案情形，事後確定烏龍一場。

據指出，目前9具屍體經檢警接觸，有7具已確認身分且送瑞穗生命園區待家屬處理後續事宜，有2具為無名屍、仍在釐清身分；目前還有4件經消防局通報「有屍體」仍在清查，但因「水太深」，淹到脖子，救災人員尚未接觸到，沒有算入死亡，尚待接觸確認。 花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行。記者翁至成／攝影

