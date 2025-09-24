9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，7-ELEVEN於第一時間立即啟動受災區域門市相關安全作業，以人員優先為第一考量，迅速撤離門市人員至安全地點，並啟動內部營業支援計畫協助後續復原，同時率先出動「OPEN!行動購物車」，於今日（9月24日）下午3點30分抵達花蓮光復鄉，成為全台零售業首台抵達災區援助的行動購物車，最快投入援助行列。

統一超商同步啟動社會支持服務，立即與花蓮縣政府、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子基金會聯絡，串連花蓮當地馬太鞍門市、太巴塱門市、統一超食代花蓮廠與統昶行銷、捷盟行銷等關係企業，匯聚供應商資源包括H2O純水、統一麵包、PH9.0鹼性離子水、阿Q桶麵、御飯糰、五月花衛生紙，舒敏厚棒抽取衛生紙等餐食與生活用品馳援災區。

統一超商指出，配合當地物資需求，將500個御飯糰與500個麵包、40箱瓶裝水與泡麵等生活物資送至花蓮大進國小的臨時避難收容處。同時，「OPEN!行動購物車」已於9月24日下午抵達大進國小臨時避難所，提供餐食飲水服務，為零售業者首台行動購物車抵達，預計今日共上千份生活物資陸續會抵達當地協助災民，以行動送暖進花蓮。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台自1988年起長期關注海內外社會議題，每逢重大災難提供緊急募款管道與救助資源將全民的愛心送進災區，本次亦與長期合作的公益團體關心當地災民，基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作分別啟動OPENPOINT APP「援助花蓮光復洪災」線上募款專案，即日起進入OPENPOINT APP的「線上捐款」便可馬上捐款救助花蓮當地受災家庭，門市的ibon便利生活站將於9月25日上午9點起同步上線募款專案，以最即時、透明的方式將善款送入災區，幫助當地受災居民渡過難關。 「OPEN!行動購物車」首抵花蓮光復鄉，7-ELEVEN率先行動送暖送物資。圖／7-ELEVEN提供 配合當地物資需求，統一超商將500個御飯糰與500個麵包、40箱瓶裝水與泡麵等生活物資送至花蓮大進國小的臨時避難收容處。圖／7-ELEVEN提供 「把愛找回來」公益平台攜手公益團體，啟動「援助花蓮光復洪災」緊急募款。圖／7-ELEVEN提供

