家門口瞬成汪洋！花蓮堰塞湖潰決悲劇 受災戶喊政府應國賠

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發淹水災情嚴重，根據前進指揮中心最新統計，目前花蓮光復鄉已有13人罹難，死者集中在佛祖街與敦厚路一帶。當地住戶回憶，洪水來襲時毫無預警，短短幾分鐘內客廳成了「汪洋大海」，只能倉皇逃上二樓避難。

住在佛祖街的林姓婦人指出，事發前一天並未聽到任何警報，直到今天才有廣播提醒，但當時她與丈夫因家裡有三層樓，自認「可以不用遷移」。她回憶，事發當晚約莫下午3、4點，兩人正在客廳看電視，突然發現水湧入屋內，打開窗戶一看，整條街道已成汪洋，「水極速灌入，只能趕快逃到樓上」。

林婦說，今一早起床便開始清理淤泥，但午後雨勢再度轉大，讓她一度擔心洪水再來。她形容，附近鄰居大多是小平房，沒有二樓可避難，只能集體撤離，「我們家有二、三樓，才勉強不用遷」。至於鄰里的傷亡情況，她坦言不清楚，僅知道有人未能及時逃出。

她同時展示受災現況，家中車輛被洪水衝進院子，壓在機車上，財物嚴重受損。她批評，堰塞湖上游本就存在風險，政府未及早處理才釀成慘劇，呼籲應該啟動國賠機制，給予居民交代。

目前光復鄉多處道路仍滿是泥濘，居民持續清淤，政府與救援人員也正加緊進行救災與善後工作。 今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影 今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影 今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影

