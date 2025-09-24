快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

家門口瞬成汪洋！花蓮堰塞湖潰決悲劇 受災戶喊政府應國賠

聯合報／ 記者張策翁至成／花蓮即時報導
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發淹水災情嚴重，根據前進指揮中心最新統計，目前花蓮光復鄉已有13人罹難，死者集中在佛祖街與敦厚路一帶。當地住戶回憶，洪水來襲時毫無預警，短短幾分鐘內客廳成了「汪洋大海」，只能倉皇逃上二樓避難。

住在佛祖街的林姓婦人指出，事發前一天並未聽到任何警報，直到今天才有廣播提醒，但當時她與丈夫因家裡有三層樓，自認「可以不用遷移」。她回憶，事發當晚約莫下午3、4點，兩人正在客廳看電視，突然發現水湧入屋內，打開窗戶一看，整條街道已成汪洋，「水極速灌入，只能趕快逃到樓上」。

林婦說，今一早起床便開始清理淤泥，但午後雨勢再度轉大，讓她一度擔心洪水再來。她形容，附近鄰居大多是小平房，沒有二樓可避難，只能集體撤離，「我們家有二、三樓，才勉強不用遷」。至於鄰里的傷亡情況，她坦言不清楚，僅知道有人未能及時逃出。

她同時展示受災現況，家中車輛被洪水衝進院子，壓在機車上，財物嚴重受損。她批評，堰塞湖上游本就存在風險，政府未及早處理才釀成慘劇，呼籲應該啟動國賠機制，給予居民交代。

目前光復鄉多處道路仍滿是泥濘，居民持續清淤，政府與救援人員也正加緊進行救災與善後工作。

今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影
今下午再度大雨傾盆，佛祖街再度成汪洋。記者張策／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

延伸閱讀

證嚴關心堰塞湖災情 慈濟啟動物力、醫療支援

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 勞動部啟動「天然災害臨時工作計畫」

中職／花蓮馬太鞍溪災情 蔡其昌與6球團共捐50萬

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

中央災害應變中心截至今天下午1時統計，樺加沙颱風死亡14人，受傷32人，失聯152人。行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變...

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣消防局昨馳援花蓮縣消防局，深夜11時抵達後，搜救人員投入...

堰塞湖溢流沖毀光復鄉 南投200萬救災縣長許淑華捐薪支持重建

颱風重創花蓮，南投同為地質脆弱地區，對天災的無情感同身受。南投縣政府宣布，捐贈200萬元社會救助金予花蓮縣政府，協助災後...

強颱樺加沙重創花蓮 苗栗縣長鍾東錦捐100萬元

強烈颱風樺加沙重創花蓮，豪大雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，洪水湧入市區街道，釀10餘人死亡、數十人受傷，尚有10餘人失聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。