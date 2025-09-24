盼拋磚引玉…助花蓮災民度難關 蔣萬安捐1個月所得

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀橋梁灌入光復市區，造成嚴重災情。台北市長蔣萬安今天也宣布，將捐出一個月所得，希望助花蓮受災民眾度過難關、早日恢復正常生活。

蔣萬安今天也在臉書表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，台北市全力支援救災。蔣說，昨天晚上，北市先遣搜救小組2車6人和1架無人機抵達花蓮，協助執行災民撤離勤務，順利疏散鄉親。同時，第1梯次 32人搜救隊也完成整備，隨時待命；今天早上，台北隊再加派4車15人前進花蓮，持續投入救災行動。

「面對天災，不分你我」蔣萬安說，台北全力支援，與花蓮同在。

商品推薦