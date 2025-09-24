快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

花蓮停水停電全力搶修 預計今明兩天恢復正常供應

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2度發生溢流，截至今天下午統計共造成17死32傷17人失聯。圖／路透社
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2度發生溢流，截至今天下午統計共造成17死32傷17人失聯。圖／路透社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2度發生溢流，截至今天下午統計共造成17死32傷17人失聯，樺加沙颱風雖已遠離，仍造成全國曾停電1萬5315戶，花蓮縣曾停電4141戶，迄今光復及鳳林鄉還有待修復95戶，預計9月25日晚上12時完全修復；花蓮縣尚停水4378戶，預計今天晚上12時逐步恢復供水。花蓮縣市話中斷1342戶、已修復1192戶、待修復150戶；基地台受損36座、已修復16座、待修復20座。

中央災害應變中心今表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2時20分水位計監測高程開始呈現下降趨勢，下午2時30分持續監測至下午3時30分，發現水位高程快速下降33公尺，且下午3時30分，第一波洪峰抵達，沖毀馬太鞍溪橋，下午4時30分，第二波洪峰抵達下游市區，依下游洪水狀況評估累積流出約6000萬噸以上湖水，造成下游地區發生嚴重死傷災情。

針對光復1號堤防受損部分，經濟部今天指出，馬太鞍溪保護標準為100年重現期，設計洪水量為2040cms，惟堰塞湖潰壩瞬間排入約8860cms，遠超過防洪標準4倍，而馬太鞍溪原設計有3個開口堤，因地制宜以加速市區往外排水，因此次淹水主要為洪水高度超過堤防且流量太大而溢堤，跟堤防開口沒有關聯，外傳堤防破損情形，經派員查證，均無破堤，僅光復1號堤防溢堤後造成堤後坡約300公尺堤防受損，但仍具擋水功能，已積極安排人員進行搶修中。

花蓮縣停水停電，預計今明兩天搶修恢復正常供應。資料來源／經濟部
花蓮縣停水停電，預計今明兩天搶修恢復正常供應。資料來源／經濟部

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 停電 停水

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 勞動部啟動「天然災害臨時工作計畫」

中職／花蓮馬太鞍溪災情 蔡其昌與6球團共捐50萬

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

中央災害應變中心截至今天下午1時統計，樺加沙颱風死亡14人，受傷32人，失聯152人。行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變...

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣消防局昨馳援花蓮縣消防局，深夜11時抵達後，搜救人員投入...

堰塞湖溢流沖毀光復鄉 南投200萬救災縣長許淑華捐薪支持重建

颱風重創花蓮，南投同為地質脆弱地區，對天災的無情感同身受。南投縣政府宣布，捐贈200萬元社會救助金予花蓮縣政府，協助災後...

強颱樺加沙重創花蓮 苗栗縣長鍾東錦捐100萬元

強烈颱風樺加沙重創花蓮，豪大雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，洪水湧入市區街道，釀10餘人死亡、數十人受傷，尚有10餘人失聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。