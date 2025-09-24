花蓮停水停電全力搶修 預計今明兩天恢復正常供應

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2度發生溢流，截至今天下午統計共造成17死32傷17人失聯，樺加沙颱風雖已遠離，仍造成全國曾停電1萬5315戶，花蓮縣曾停電4141戶，迄今光復及鳳林鄉還有待修復95戶，預計9月25日晚上12時完全修復；花蓮縣尚停水4378戶，預計今天晚上12時逐步恢復供水。花蓮縣市話中斷1342戶、已修復1192戶、待修復150戶；基地台受損36座、已修復16座、待修復20座。

中央災害應變中心今表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2時20分水位計監測高程開始呈現下降趨勢，下午2時30分持續監測至下午3時30分，發現水位高程快速下降33公尺，且下午3時30分，第一波洪峰抵達，沖毀馬太鞍溪橋，下午4時30分，第二波洪峰抵達下游市區，依下游洪水狀況評估累積流出約6000萬噸以上湖水，造成下游地區發生嚴重死傷災情。

針對光復1號堤防受損部分，經濟部今天指出，馬太鞍溪保護標準為100年重現期，設計洪水量為2040cms，惟堰塞湖潰壩瞬間排入約8860cms，遠超過防洪標準4倍，而馬太鞍溪原設計有3個開口堤，因地制宜以加速市區往外排水，因此次淹水主要為洪水高度超過堤防且流量太大而溢堤，跟堤防開口沒有關聯，外傳堤防破損情形，經派員查證，均無破堤，僅光復1號堤防溢堤後造成堤後坡約300公尺堤防受損，但仍具擋水功能，已積極安排人員進行搶修中。 花蓮縣停水停電，預計今明兩天搶修恢復正常供應。資料來源／經濟部

