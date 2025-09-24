快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

「OPEN!行動購物車」首抵花蓮光復鄉 7-ELEVEN 送暖送物資

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「OPEN!行動購物車」首抵花蓮光復鄉，7-ELEVEN送暖送物資。圖／統一超商提供
「OPEN!行動購物車」首抵花蓮光復鄉，7-ELEVEN送暖送物資。圖／統一超商提供

923花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，7-ELEVEN於第一時間立即啟動受災區域門市相關安全作業，以人員優先為第一考量，迅速撤離門市人員至安全地點，並啟動內部營業支援計畫協助後續復原，同時率先出動「OPEN!行動購物車」，於24日下午3點30分抵達花蓮光復鄉，成為全台零售業首台抵達災區援助的行動購物車，最快投入援助行列。

統一超（2912）同步啟動社會支持服務，立即與花蓮縣政府、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子基金會聯絡，串連花蓮當地馬太鞍門市、太巴塱門市、統一超食代花蓮廠與統昶行銷、捷盟行銷等關係企業，匯聚供應商資源包括H2O純水、統一麵包、PH9.0鹼性離子水、阿Q桶麵、御飯糰、五月花衛生紙，舒敏厚棒抽取衛生紙等餐食與生活用品馳援災區。

統一超商指出，配合當地物資需求，將500個御飯糰與500個麵包、40箱瓶裝水與泡麵等生活物資送至花蓮大進國小的臨時避難收容處。同時，「OPEN!行動購物車」已於9月24日下午抵達大進國小臨時避難所，提供餐食飲水服務，為零售業者首台行動購物車抵達，預計24日共上千份生活物資陸續會抵達當地協助災民，以行動送暖進花蓮。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台自1988年起長期關注海內外社會議題，每逢重大災難提供緊急募款管道與救助資源將全民的愛心送進災區，本次亦與長期合作的公益團體關心當地災民，基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作分別啟動OPENPOINT APP「援助花蓮光復洪災」線上募款專案，即日起進入OPENPOINT APP的「線上捐款」便可馬上捐款救助花蓮當地受災家庭，門市的ibon便利生活站將於9月25日（四）上午9點起同步上線募款專案，以最即時、透明的方式將善款送入災區，幫助當地受災居民渡過難關。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 7-Eleven 募款

延伸閱讀

中職／花蓮馬太鞍溪災情 蔡其昌與6球團共捐50萬

影／台中南投將舉辦國慶晚會、焰火 盧秀燕韓國瑜同為花蓮發聲

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

要政院釋花縣府疏散不力「殺傷力消息」 綠黨團：放話很傷縣民的心

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

中央災害應變中心截至今天下午1時統計，樺加沙颱風死亡14人，受傷32人，失聯152人。行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變...

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣消防局昨馳援花蓮縣消防局，深夜11時抵達後，搜救人員投入...

堰塞湖溢流沖毀光復鄉 南投200萬救災縣長許淑華捐薪支持重建

颱風重創花蓮，南投同為地質脆弱地區，對天災的無情感同身受。南投縣政府宣布，捐贈200萬元社會救助金予花蓮縣政府，協助災後...

強颱樺加沙重創花蓮 苗栗縣長鍾東錦捐100萬元

強烈颱風樺加沙重創花蓮，豪大雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，洪水湧入市區街道，釀10餘人死亡、數十人受傷，尚有10餘人失聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。