馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 勞動部啟動「天然災害臨時工作計畫」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發大水，災後街道上滿是厚重泥漿。圖／聯合報系資料照片

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，也造成光復鄉市區嚴重災情。勞動部今表示，勞動力發展署北基宜花金馬分署已於第一時間提供「天然災害臨時工作計畫」，並辦理啟動相關整備工作。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少15死、32傷。因災情突發且影響重大，光復鄉及卓溪鄉於9月23日至24日全面停班停課，光復鄉公所辦公大樓亦遭洪水淹沒，損失嚴重。目前正動員大型機具進行污泥及砂石清運等復原工作。

勞動部表示，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署已於第一時間提供「天然災害臨時工作計畫」並洽詢鄉長，後續將視復原狀況持續密切追蹤，並辦理啟動相關整備工作。

勞動部指出，另依花蓮縣政府災害統計情形，勞動部勞動力發展署北分署亦向南區另5個鄉鎮詢報災情及計畫需求狀況，北分署將持續詢問追蹤。

