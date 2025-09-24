證嚴關心堰塞湖災情 慈濟啟動物力、醫療支援

快訊

中央社／ 台北24日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流釀災，依中央災害應變中心統計，至今已造成14人死亡、124人失聯。圖／歐新社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流釀災，慈濟基金會今天召開災害應變中心會報，證嚴法師會中關切災情並提出人力、物力與醫療支援，後續由執行長顏博文等啟動勘災關懷行動。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉市區等地嚴重災情，慈濟上午立即在靜思精舍召開災害應變中心會報，證嚴法師特別出席關懷並提出慈濟投入人力、物力與醫療支援，顏博文及精舍師父也立即帶領職工與志工，前往光復鄉重災區勘災與關懷。

慈濟表示，證嚴法師會報時指出，在路通及安全的狀況下，只要能走得到，就要去了解鄉親的需求，也提及，針對受災民眾最重要是食用物資補給，相關的換洗衣物也要匯整備用，讓在收容中心民眾有較理想的生活物資使用等。

慈濟表示，已先進行勘災及針對有急難關懷需求的受災戶進行物資等慰問與發放，在整體勘災結束後，就會啟動志工動員協助整理家園的行動。

此外，慈濟表示，慈濟醫療體系也立即動員投入光復災區的醫療義診關懷，包括花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院、慈濟東區人醫會等醫護，有來自10個單位、21名護理師報名義診團，更有包括感染、內外科及中醫等醫師參與光復受災民眾醫療關懷。

慈濟指出，在樺加沙颱風發布陸上颱風警報及針對樺加沙颱風雨量可能造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流災情時，就已動員志工提供麵包、飲用水及福慧床、福慧隔屏、環保碗筷等生活物資與設備，關懷被公部門安置的溢流警示區民眾的生活。

同時，靜思精舍今天打包2000份包括蔬菜香積飯、紫蘇蘇打餅、海苔素香鬆、無糖五穀粉、海帶芽冬粉等安心祝福禮關懷受災民眾等。

