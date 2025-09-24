堰塞湖溢流撤離逾5千人 當地住戶急抱孩子避難嘆：現在身無分文

快訊

中央社／ 花蓮縣24日電
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮光復地區一片狼藉，24日路面泥濘難行，且隨處可見大水毀損的物品。圖／中央社
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，累計撤離逾5000人，受限災區條件，花蓮縣府滾動調整收容所，目前共開設20處、收容超過700人；有村長反映部分臨時開設，空間不太夠，非長久之計。

依花蓮縣政府統計至今天中午12時，累計光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等多處，撤離逾5000人，共開設約20處收容所，目前收容超過700人，其他依親。

花蓮縣社會處表示，原本光復高職收容中心約190人，因停水停電，目前全數移轉到瑞穗溫泉飯店，同時現階段已新增大進國小、大全國小兩個新的收容所地點。另外還有原民會體系增設的安置點，包含馬太鞍教會、砂荖文健站，收容不限對象。

大馬村長張梓安說，馬太鞍教會收容約400人，昨天起臨時開設，主要是因光復高職收容中心撤離後，部分年長災民移到這，還有今天撤離的住戶，因臨時開設，棉被跟空間都不太夠，不是長久之計。

有撤離民眾表示，家中沒有遭受水災，但擔心大水會持續蔓延，晚上睡不著，今天跟著先生一起到馬太鞍教會收容，比較睡得著。

光復鄉大平村張姓住戶抱著孩子逃出，她說，部落被泥流淹住，1樓大門打不開，躲在2樓也下不來，現在身無分文，沒車、沒錢包也沒身分證，孩子的奶粉跟奶瓶都沒帶出來，不知道還要等多久。

張姓住戶說，希望大型機具可進入部落清淤，災民可以進入拿物品，路通了物資跟救援比較容易進入。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps
堰塞湖 馬太鞍溪 災民

