大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受困，空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困在淹水處，經直升機前往吊掛已順利救出。
依據花蓮消防局大隊轉報，砂石場3人受困，綠野森林民宿6人受困，兩處相距200公尺，因水未退去，消防局申請直升機吊掛，高度吊掛約113至116公尺。
空勤總隊第三大隊第一隊表示，原本是民宿6人、砂石場3人，因為現場混亂，可能砂石場的3人逃到民宿，因此合計救援6人，另1人為女性，在旁邊的屋頂發現，身體十分虛弱，全數吊掛到南邊的大農大富後交由消防人員，因女性身體虛弱，有用毯子保暖，並由人員背她下飛機送醫。
根據本報記者直擊，馬太鞍溪的東南側因就在缺口旁邊，水淹很深，以前都是農田，失蹤人口可能都在此處，因消防無法前往救援，直升機持續飛行尋人，看到有人受困在屋頂都盡力救援，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言