大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

聯合報／ 記者王思慧劉學聖／花蓮即時報導
空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困馬太鞍溪，經直升機前往吊掛已順利救出。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困馬太鞍溪，經直升機前往吊掛已順利救出。圖／空勤總隊提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受困，空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困在淹水處，經直升機前往吊掛已順利救出。

依據花蓮消防局大隊轉報，砂石場3人受困，綠野森林民宿6人受困，兩處相距200公尺，因水未退去，消防局申請直升機吊掛，高度吊掛約113至116公尺。

空勤總隊第三大隊第一隊表示，原本是民宿6人、砂石場3人，因為現場混亂，可能砂石場的3人逃到民宿，因此合計救援6人，另1人為女性，在旁邊的屋頂發現，身體十分虛弱，全數吊掛到南邊的大農大富後交由消防人員，因女性身體虛弱，有用毯子保暖，並由人員背她下飛機送醫。

根據本報記者直擊，馬太鞍溪的東南側因就在缺口旁邊，水淹很深，以前都是農田，失蹤人口可能都在此處，因消防無法前往救援，直升機持續飛行尋人，看到有人受困在屋頂都盡力救援，

馬太鞍溪的東南側淹水很深，以前都是農田，空勤總隊直升機持續搜救。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪的東南側淹水很深，以前都是農田，空勤總隊直升機持續搜救。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪的東南側淹水很深，以前都是農田，空勤總隊直升機持續搜救。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪的東南側淹水很深，以前都是農田，空勤總隊直升機持續搜救。記者劉學聖／攝影
空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困馬太鞍溪，經直升機前往吊掛已順利救出。記者劉學聖／攝影
空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困馬太鞍溪，經直升機前往吊掛已順利救出。記者劉學聖／攝影
空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困馬太鞍溪，經直升機前往吊掛已順利救出。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天接獲花蓮縣消防局轉報指出，有1女6男受困馬太鞍溪，經直升機前往吊掛已順利救出。圖／空勤總隊提供

堰塞湖 馬太鞍溪 直升機 空勤總隊

