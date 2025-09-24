花蓮洪災 AIT發聲慰問「美國人民與台灣人站在一起」
花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖因颱風大雨滿水溢流致災，美國、日本和以色列等駐台機構紛紛透過臉書慰問；美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin Lang）表示，「美國在台協會向每一位受樺加沙颱風影響的災民致以最深切的慰問與哀悼。我們的心與罹難者的家屬同在，也期盼失蹤民眾平安獲救、受災社區穩步恢復。在這個艱困的時刻，我們謹代表美國人民與台灣人站在一起。」
日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，聽聞18號颱風（樺加沙）在台灣東部造成嚴重災情，聯外交通的重要道路及橋樑也被沖毀，深感痛心；謹此致上誠摯哀悼，祈願罹難者安息，並衷心期盼失聯者可以盡早獲救，當地民眾可以盡早恢復正常生活。
駐台北以色列經濟文化辦事處也指出，誠摯地向所有受災者表達慰問，希望他們的生活能盡快恢復正常，也請大家注意安全。
