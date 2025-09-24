「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，目前災情造成14人死亡、上百人失蹤。立法院長韓國瑜今天在臉書上表示，他與副院長江啟臣各捐出1個月薪水，立法院以及典亮基金會各捐出一百萬元，齊心守護助花蓮，一起成災民最堅強後盾。

韓國瑜在臉書上表示，花蓮的災情令人心痛難安，尚有多人安危未卜，許多家庭流離失所、處境憂惶。面對如此災情，他與江啟臣各捐出1個月薪水，立法院以及典亮基金會各捐出100萬元，作為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作，真心盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助。

韓國瑜表示，他在此邀請大家一起關注花蓮的災後需求，並給予支持與鼓勵，也向所有在前線救援的人員致敬，感謝您們守護我們的土地、以及每一條寶貴的生命！大家為受災鄉親祝禱、希望大家一切平安、重建美好家園。