快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，目前災情造成14人死亡、上百人失蹤。立法院長韓國瑜今天在臉書上表示，他與副院長江啟臣各捐出1個月薪水，立法院以及典亮基金會各捐出一百萬元，齊心守護助花蓮，一起成災民最堅強後盾。

韓國瑜在臉書上表示，花蓮的災情令人心痛難安，尚有多人安危未卜，許多家庭流離失所、處境憂惶。面對如此災情，他與江啟臣各捐出1個月薪水，立法院以及典亮基金會各捐出100萬元，作為救助經費，希望能協助災民安置、補給物資以及後續必要之重建工作，真心盼望能為這片受傷的土地與人們帶來一點溫暖與幫助。

韓國瑜表示，他在此邀請大家一起關注花蓮的災後需求，並給予支持與鼓勵，也向所有在前線救援的人員致敬，感謝您們守護我們的土地、以及每一條寶貴的生命！大家為受災鄉親祝禱、希望大家一切平安、重建美好家園。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台中南投辦國慶晚會焰火 盧秀燕許淑華韓國瑜為花蓮發聲：天佑台灣

世界台灣商會年會台南登場 韓國瑜：立院作台商堅實後盾與溝通橋梁

獨／拜會東京政要！韓國瑜訪日行程曝光 將見前首相麻生太郎

接見帛琉眾議長訪團 江啟臣盼深化雙邊國會外交

相關新聞

事隔7小時 花蓮原失聯152人大幅降為17人…原因曝光

中央災害應變中心今天下午4時召開第11次工作會報，截至今天下午4時最新統計，樺加沙颱風死亡人數今天下午新增3人增為17人...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

中央災害應變中心截至今天下午1時統計，樺加沙颱風死亡14人，受傷32人，失聯152人。行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變...

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣消防局昨馳援花蓮縣消防局，深夜11時抵達後，搜救人員投入...

花蓮洪災 AIT發聲慰問「美國人民與台灣人站在一起」

花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖因颱風大雨滿水溢流致災，美國、日本和以色列等駐台機構紛紛透過臉書慰問；美國在台協會代理處長梁凱雯...

「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，目前災情造成14人死亡、上百人失蹤。立法院長韓國瑜今天在臉書上表示，他與副院長江啟臣各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。