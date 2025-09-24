馬太鞍溪堰塞湖溢流！綠定調救災優先 賴清德：中央會全力支持花蓮縣府

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流造成災情，民進黨主席賴清德今天在黨中常會表示，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人。圖為資料照。圖／民進黨提供
花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流造成災情，民進黨主席賴清德今天在黨中常會表示，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人。民進黨定調救災優先，原訂今舉行的選對會暫停，另據了解，賴清德周末赴地方的黨務巡迴座談也將暫停。

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德在中常會中表示，過去幾天，強颱樺加沙來襲，非常感謝中央地方的防救災人員、國軍，以及水電網路等關鍵基礎設施的維運人員，全天候待命和支援。

賴清德表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

賴清德說，要感謝中央黨部在秘書長徐國勇帶領之下，和花蓮縣黨公職攜手合作，配合政府在地方的各項救災行動，並了解當地災後所需，提供相關協助，如物資的募集，必要時，也組成志工團，幫忙家園清理，支持民眾盡早恢復正常生活。

據轉述，今天的會議中，中常委們十分關心花蓮災情，與會的行政院副秘書長阮昭雄說明中央部會救災進度，也提及已在花蓮光復糖廠成立前進指揮所，政院會透過自己的管道募集物資。至於藍綠對災情責任歸屬互槓，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱在會中表示，黨團已定調「救災優先」。

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，目前造成14人死亡。住在佛祖街的吳姓男子說，水災來時他拉著...

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

中央災害應變中心截至今天下午1時統計，樺加沙颱風死亡14人，受傷32人，失聯152人。行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變...

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣消防局昨馳援花蓮縣消防局，深夜11時抵達後，搜救人員投入...

直擊花蓮馬太鞍溪堤防破口 堰塞湖溢流「泥水灌進光復市區」

受到颱風豪大雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。光...

街道騎樓沖刷成廢墟…花蓮光復市區停水電 瀰漫濕泥腐敗味

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發大水，災後街景宛如戰場。街道上滿是厚重泥漿，車輛翻覆、撞毀，連鐵櫃與貨櫃都被洪水沖上馬路，便利...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

