馬太鞍溪堰塞湖溢流！綠定調救災優先 賴清德：中央會全力支持花蓮縣府

花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流造成災情，民進黨主席賴清德今天在黨中常會表示，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人。民進黨定調救災優先，原訂今舉行的選對會暫停，另據了解，賴清德周末赴地方的黨務巡迴座談也將暫停。

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德在中常會中表示，過去幾天，強颱樺加沙來襲，非常感謝中央地方的防救災人員、國軍，以及水電網路等關鍵基礎設施的維運人員，全天候待命和支援。

賴清德表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

賴清德說，要感謝中央黨部在秘書長徐國勇帶領之下，和花蓮縣黨公職攜手合作，配合政府在地方的各項救災行動，並了解當地災後所需，提供相關協助，如物資的募集，必要時，也組成志工團，幫忙家園清理，支持民眾盡早恢復正常生活。

據轉述，今天的會議中，中常委們十分關心花蓮災情，與會的行政院副秘書長阮昭雄說明中央部會救災進度，也提及已在花蓮光復糖廠成立前進指揮所，政院會透過自己的管道募集物資。至於藍綠對災情責任歸屬互槓，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱在會中表示，黨團已定調「救災優先」。