花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災情 安得烈協會物資馳援災區

強烈颱風「樺加沙」外圍環流帶來驚人雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉重大災情。中華安得烈慈善協會表示，已於第一時間啟動「災害援助計劃」，立即蒐整在地需求並調度物資，首先安排300箱「安心食物箱」 送往馬太鞍及太巴塱部落。內容包含沖泡燕麥片、調理包、肉類罐頭及餅乾等，確保災民獲得基本營養與能量。同時，協會也準備尿布、奶粉、濕紙巾及衛生紙等日常用品，照顧嬰幼兒與長輩的需求。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，為了應對颱風與豪雨帶來的威脅，協會在汛期前已先行準備，預先存放1000箱安心食物箱於全台多個災害潛勢地區的據點，同時在台北總部也備存緊急物資，使協會能在災情發生的第一時間即刻啟動支援，迅速將物資送往前線。並積極整備第二波馳援物資，陪伴受災居民度過最艱困的時刻。