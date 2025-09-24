獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重，屏東縣消防局昨馳援花蓮縣消防局，深夜11時抵達後，搜救人員投入救災至今未停歇，跟時間賽跑。現場搜救人員形容，全是淤泥、前行100公尺就要掙扎2、30分鐘，「因為腳每踩一步就被淤泥黏住」，宛若八八風災林邊淹水情況。

屏東縣消防局支援人員昨晚抵達花蓮隨即到光復糖廠前進指揮所報到，立即接受搜索地點任務分配，集中在光復鄉市區佛祖街、光復、敦厚路一帶。

屏東特搜大隊隊員配合花蓮縣消防局同仁搜救行動，凌晨1時許，現場搜救人員在佛祖街發現，阿公、阿嬤帶著約2、3歲男童，逃到2樓閣樓避難，屏東特搜人員先將男童抱出來，交給在救生艇消防員，一旁屏東特搜分隊長安撫男童「弟弟不要怕、馬上帶你出去」，男童咬著奶嘴，包著尿布，雖然沒有哭，但似乎感覺嚇壞了，男童的阿公、阿嬤也在搜救人員攙扶下平安獲救，從閣樓慢慢地移到救生艇。

「現場全是爛泥巴，只能慢慢前進」，現場搜救人員形容，接著看到有民眾一直閃燈，是用手電筒發出求救訊號，成功找到兩人，現場水深高度約腰到胸口。

搜救人員逐一現場搜索，有一戶發現一名男子，男子旁邊躺著已過世的母親，男子陪在媽媽旁邊，希望能跟媽媽一起救出去，男子告訴搜救人員，「隔壁是姊姊，可以幫我看一下姊姊嗎」一直沒有聽到姊姊的聲音，搜救人員走到隔壁打開門一看，男子的姊姊就在門後面，但已沒有了氣息。