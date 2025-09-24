花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

中央災害應變中心截至今天下午1時統計，樺加沙颱風死亡14人，受傷32人，失聯152人。行政院院長卓榮泰已指示中央災害應變中心至花蓮縣成立光復鄉前進協調所，並指示經濟部次長賴建信擔任總協調官，協助花蓮縣救災及復原任務，幫助居民儘快恢復正常生活。

中央災害應變中心指揮官劉世芳示內政部替管中心調度災區現地現役替代役男協助救災，必要時規畫備役役男協助救災，並協調民間志願團體救災；同時協調經濟部調派水車，確保民眾民生及清理家園所需用水充足，原民會及衛福部必要時評估洽請非政府組織（NGO）支援瓶裝水、奶粉等緊急物資，以維持民眾生活所需。

有關堰塞湖形成及應變措施部分，中央災害應變中心指出，堰塞湖於今年7月21日形成後，農業部即進行相關調查監測工作及壩頂減災工程可行性評估，多次邀集專家會議討論，考量堰塞湖位於偏遠山區並無道路連通，致以重機具開挖、架設虹吸管等方案短期難以執行，若以炸藥爆破壩體方案，因壩體土方體積達2億立方公尺，長度達2.3公里，考量恐擾動壩體及邊坡不穩定性衍生大規模崩塌，經評估並不可行。

至於溢流後影響下游部分，農業部及內政部分別委託陽明交大與台灣大學團隊評估影響範圍並畫定區域，樺加沙颱風中央災害應變中心於9月21日召開會議決定後，評估花蓮縣需疏散撤離約1800戶，提供相關圖資以利花蓮縣政府執行疏散撤離工作。