蕭美琴、卓榮泰赴花蓮勘災 賴總統指示全力救援

因應強颱樺加沙造成的花蓮災情，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰24日親赴現場勘災。賴清德總統也在臉書呼籲，請第一線防救災的辛勤同仁、仍在警戒區的國人，務必注意自身安全、並隨時注意政府發布的最新資訊。

賴總統表示，面臨強颱樺加沙及其所帶來的外圍環流，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規劃」來撤離民眾。

賴總統提到，同時，包含國軍在內的各中央單位，也多次積極與地方政府合作，按需求提供協助、協助疏散。針對馬太鞍溪溢流所致的嚴重災情，他以三軍統帥的身分，已在昨日下令國軍全力馳援花蓮。辛苦的國軍弟兄姊妹，在颱風警報發布時，就已整備逾27,800人，隨時可投入救災。

賴總統指出，昨晚參謀總長也依指示召開國軍災防會議，要整合一切力量，協助花蓮民眾。除了花東國軍，也有更多其他區域的國軍同仁，調動包含AAV兩棲突擊車、直升機等裝備，正在前往花蓮的路上。

他說，當前，國軍已在花蓮光復鄉開設前進指揮所，第二作戰區也已整備超過4,500人、派遣448人與超過百輛各式車輛機具，已在當地投入救災；後續會隨時掌握災情，依地方政府需求，全力支援救災與災後復原工作。

賴總統表示，在溢流發生後，交通部長陳世凱迅速南下，督導交通與聯外情況，並在台鐵同仁的搶修下，恢復鐵路運作；在今日，蕭美琴、卓榮泰，也前往花蓮勘災，確保中央的資源投入，能不受阻礙地、符合地方第一線防救災人員的確切需求，並關懷撤離民眾。

他提到，除了國軍已分批投入花蓮，行政院也已在光復鄉成立前進協調所，由經濟部次長賴建信，結合原民會、環境部、花防部及救災復原團隊進駐。

賴總統強調，當前首要之務，就是尋找失聯國人、救出受困民眾，以及強化當地通訊等，中央會堅定續做地方後援，視第一線需求，全力確保國人的生命財產安全。也要請第一線防救災的辛勤同仁、仍在警戒區的國人，務必注意自身安全、並隨時注意政府發布的最新資訊。