花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，目前造成14人死亡，遺體陸續送到瑞穗生命園區。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，目前造成14人死亡，遺體陸續送到瑞穗生命園區。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，目前造成14人死亡。住在佛祖街的吳姓男子說，水災來時他拉著媽媽要逃，但水真的淹太高，「媽媽可能是不想讓自己一起淹死」，把手撥開往下沉沒，最後不幸罹難，他生氣地說，昨天沒人叫他們撤離，如今家破人亡。

據花蓮縣災害應變中心截至12時災情匯報，目前共有14人死亡，118人失聯，其中14名罹難者位於敦厚路3人、中學街2人、中正路一段3人、佛祖街5人、仁愛路1人，由於光復市區仍泥濘難行，目前只僅有3具遺體送往瑞穗生命園區，現場陸續有家屬確認身分與報驗作業。

家住佛祖街的罹難者家屬吳姓男子哽咽得說，昨天看到水進來時，還沒走到門口就已經深及腰部，趕緊拉著媽媽的手要逃出去，沒想到一轉身水就淹到鼻子，當下聲嘶力竭大喊「媽媽抓緊我」，沒想到最後媽媽竟把他的手撥開，他難過地說，「應該是不想讓我一起被淹死」。

吳大哥說，由於水很快就上來，自己只能爬上屋頂等待救援，當時也沒人叫他們撤離，水災來時拉著媽媽要逃，但水真的淹太高，想到媽媽過去為了照顧孩子吃很多苦，感到非常難過。

由於水災來得很快，許多倖存者證件、錢財都被沖走，罹難者家屬都沒有身分證件，警方協助採集口腔黏膜做DNA確認與罹難者關係，手續繁複。

花蓮光復鄉罹難者家屬吳姓男子趕到瑞穗生命園區，難過媽媽罹難。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉罹難者家屬吳姓男子趕到瑞穗生命園區，難過媽媽罹難。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖位置。擷取自Google Maps

