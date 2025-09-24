街道騎樓沖刷成廢墟…花蓮光復市區停水電 瀰漫濕泥腐敗味

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發大水，災後街景宛如戰場。街道上滿是厚重泥漿，車輛翻覆、撞毀，連鐵櫃與貨櫃都被洪水沖上馬路，便利商店與商家一樓全遭淹沒，留下泥水痕跡與散落雜物。

在光復鄉中正路一段附近，黑色休旅車被沖到半懸空狀態，壓在鐵櫃上，旁邊機車、雜物散落一地，顯示洪水來襲時的強大衝擊力。另一側，一輛白色小客車車頭全毀，孤零零卡在滿是泥水的馬路中央。

市區多家超商與商店同樣難逃災情，便利商店內部積水，門口泥濘堆積，貨品散落，部分地區甚至還有大型貨櫃被洪水推翻，壓毀停放車輛。居民無奈表示，短短幾十分鐘的水流，將熟悉的街道沖刷成廢墟。

街道上隨處可見居民拿著鐵鏟，不斷將家中積滿的厚重泥漿往外鏟，試圖清出一條可行走的路；也有人因為泥水堆積，家門被泥濘死死卡住，受困在二樓，只能依靠衣服綁成的繩索傳遞物資。滿街瀰漫著濕泥與腐敗氣味，災後環境的艱難令人鼻酸。