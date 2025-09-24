海巡東部分署投入花蓮救災 「機動式紅外線熱顯像車」完成待命
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流救災持續中，海巡署東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，立即調度8車36人，於今天完成花蓮及台東救災隊伍勤前教育後，趕赴現場投入救援任務，並同步調派全國海巡必要人力支援。
海巡署東部分署表示，第一時間即動員各項兵力與裝備投入應變，海上部分，巡防艇已全面強化近岸與沿岸巡邏，持續透過廣播與通訊系統提醒來往船舶，注意水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故；同時並加強海域監控與安全警戒，確保航行秩序安全。
另岸際方面，已派遣多批兵力，配合地方救災單位，實施花蓮溪下游岸際協尋，積極協助尋找受難與失聯民眾，並協助運送物資及投入災後復原等工作。共投入救災8車36人，車輛以一般勤務車輛為主；此外，有關「機動式紅外線熱顯像車」已完成整備，目前視現場狀況待命投入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言