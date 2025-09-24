海巡東部分署投入花蓮救災 「機動式紅外線熱顯像車」完成待命

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流救災持續中，海巡署東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，立即調度8車36人，於今天完成花蓮及台東救災隊伍勤前教育後，趕赴現場投入救援任務，並同步調派全國海巡必要人力支援。

海巡署東部分署表示，第一時間即動員各項兵力與裝備投入應變，海上部分，巡防艇已全面強化近岸與沿岸巡邏，持續透過廣播與通訊系統提醒來往船舶，注意水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故；同時並加強海域監控與安全警戒，確保航行秩序安全。