花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

海巡東部分署投入花蓮救災 「機動式紅外線熱顯像車」完成待命

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流救災持續中，海巡署東部分署已派遣多批兵力，配合地方救災單位，實施花蓮溪下游岸際協尋。圖／海巡署東部分署提供
花蓮馬太鞍堰塞湖溢流救災持續中，海巡署東部分署已派遣多批兵力，配合地方救災單位，實施花蓮溪下游岸際協尋。圖／海巡署東部分署提供

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流救災持續中，海巡署東部分署協調花蓮縣政府災害應變中心協助救災事宜後，立即調度8車36人，於今天完成花蓮及台東救災隊伍勤前教育後，趕赴現場投入救援任務，並同步調派全國海巡必要人力支援。

海巡署東部分署表示，第一時間即動員各項兵力與裝備投入應變，海上部分，巡防艇已全面強化近岸與沿岸巡邏，持續透過廣播與通訊系統提醒來往船舶，注意水域中大量漂流木、車輛殘骸及油污等潛在危險，避免發生二次事故；同時並加強海域監控與安全警戒，確保航行秩序安全。

另岸際方面，已派遣多批兵力，配合地方救災單位，實施花蓮溪下游岸際協尋，積極協助尋找受難與失聯民眾，並協助運送物資及投入災後復原等工作。共投入救災8車36人，車輛以一般勤務車輛為主；此外，有關「機動式紅外線熱顯像車」已完成整備，目前視現場狀況待命投入。

海巡署東部分署「機動式紅外線熱顯像車」已完成整備，目前視現場狀況待命投入。圖／海巡署東部分署提供
海巡署東部分署「機動式紅外線熱顯像車」已完成整備，目前視現場狀況待命投入。圖／海巡署東部分署提供

堰塞湖 馬太鞍溪

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，目前造成14人死亡。住在佛祖街的吳姓男子說，水災來時他拉著...

街道騎樓沖刷成廢墟…花蓮光復市區停水電 瀰漫濕泥腐敗味

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發大水，災後街景宛如戰場。街道上滿是厚重泥漿，車輛翻覆、撞毀，連鐵櫃與貨櫃都被洪水沖上馬路，便利...

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點...

癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂...

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題...

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

