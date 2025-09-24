住光復一輩子「第一次遇大水」 淤泥阻家門他用繩索送便當給女兒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪災情嚴重的光復車站附近中山北路，一名75歲阿伯表示自己當了一輩子光復人，這次災情前所未見，「水是直接灌進來」，更直言自己的女兒跟外孫仍被受困在家，因為家外的淤泥十分厚重，無法一下子清除，只好用「繩索攀降」的方式送物資。

該名阿伯表示，昨天水淹到腰部，非常恐怖，水一下子直接灌進來，自己長這麼大第一次看到大水、真的會怕，接著跟記者苦訴說他家裡現在都沒有東西可以吃，剛聽說在街道上會發放物資，所以才跑出來等待。