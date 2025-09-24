堰塞湖溢堤重創花蓮光復鄉 雲林出動大型洗街車助清理
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢堤，造成嚴重災情，截至今晨已造成14人不幸喪命、多人受傷，不少民眾家園衝入大量土石，受到重創，雲林縣長張麗善表示，為協助光復鄉民清理家園，雲林縣環保局中午已出動洗街霧砲消毒車前往花蓮協助重建家園。
張麗善說，馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成花蓮縣嚴重衝擊，大量土石沖進民宅，帶來很大的傷害，很多天災真的是沒有辦法抵擋的。徐榛蔚縣長在第一時間走到災區，跟災民站在一起，地方首長非常辛苦，因此要給他們更多的加油跟鼓勵。
張麗善說，雲林縣政府在第一時間跟當地消防局聯繫，會配合消防署的調度，隨時待命，環保局今天中午已出動人力、設備前往花蓮，幫忙清洗當地街道，讓花蓮民眾盡快恢復正常的生活。
張麗善指出，縣府已準備2萬瓶消毒水要送給花蓮縣，讓民眾在街道清理乾淨、環境清理乾淨以後，家園裡面可以消毒跟清潔，她相信，全台灣每縣市、每位鄉親，都會跟花蓮站在一起，希望天佑花蓮。
雲林縣環保局表示，今天已出動洗街霧砲消毒車前往花蓮協助，除了能協助環境清理工作外，附掛的霧砲機亦能添加消毒藥劑後執行消毒工作，並降低空氣中粉塵與異味，協助災後環境清理復原與公共衛生防護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言