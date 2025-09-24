堰塞湖溢堤重創花蓮光復鄉 雲林出動大型洗街車助清理

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢堤，造成嚴重災情，截至今晨已造成14人不幸喪命、多人受傷，不少民眾家園衝入大量土石，受到重創，雲林縣長張麗善表示，為協助光復鄉民清理家園，雲林縣環保局中午已出動洗街霧砲消毒車前往花蓮協助重建家園。

張麗善說，馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成花蓮縣嚴重衝擊，大量土石沖進民宅，帶來很大的傷害，很多天災真的是沒有辦法抵擋的。徐榛蔚縣長在第一時間走到災區，跟災民站在一起，地方首長非常辛苦，因此要給他們更多的加油跟鼓勵。

張麗善說，雲林縣政府在第一時間跟當地消防局聯繫，會配合消防署的調度，隨時待命，環保局今天中午已出動人力、設備前往花蓮，幫忙清洗當地街道，讓花蓮民眾盡快恢復正常的生活。

張麗善指出，縣府已準備2萬瓶消毒水要送給花蓮縣，讓民眾在街道清理乾淨、環境清理乾淨以後，家園裡面可以消毒跟清潔，她相信，全台灣每縣市、每位鄉親，都會跟花蓮站在一起，希望天佑花蓮。