堰塞湖溢流重創光復鄉 災民急需飲用水等物資

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流重創光復鄉，花蓮縣政府今天表示，目前物資仍有明顯缺口，急需包括飲用水、保暖衣物、常用藥品及不需烹煮的食物等物資，需要各界支援。

花蓮縣政府公布聯繫與捐贈專線：0933488880。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾受困。依中央災害應變中心統計，至今已造成14人死亡、124人失聯。

花蓮縣政府今天發布新聞資訊表示，受馬太鞍溪堰塞湖影響，光復鄉居民受到災害波及，安置需求迫切。花蓮縣政府已在光復高職與光復糖廠前進指揮所協助安置，但物資仍有明顯缺口，需要各界支援。

縣府表示，急需的物資包括飲用水、照明設備、保暖衣物、棉被、毯子、墊子、換洗衣物、不需烹煮的食物、行軍床及睡袋、常用藥品、拖鞋、飲料、女性用品、成人紙尿布與盥洗用品；此外，也需要雨鞋、手套、內衣內褲、手電筒與清潔人力加入協助。

花蓮縣政府提醒，前往救援的朋友務必注意自身安全。祈請社會各界伸出援手，讓受災鄉親能安心度過難關。

