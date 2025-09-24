馬太鞍溪堰塞湖溢堤30分鐘 瞬間湧出6000個奧運標準游泳池水量

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，為何會這麼嚴重？從「馬太鞍堰塞湖」二個月監測紀實顯示，昨天14時50分發生壩頂溢流，短短30分鐘，等同有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

農業部委託國立東華大學做的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，其中最新情資彙整與預估指出，馬太鞍溪堰塞湖於9月23日14時50分發生壩頂溢流，發生溢堤短短30分鐘，水位就從1141m降到1127m，差距高達14m，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

陽明交大防災中心指出，09/23湖面約137公頃，堰塞湖蓄水量約8637萬噸(滿水量約9,100萬噸，已達庫容量95%)，湖面距離溢流口高差約3.6公尺。 目前堰塞湖水位距離溢流口小於5公尺，每小時入流量約120萬噸，可能於9/23中午前溢流。

量測估算：天然壩高約200m、壩寬約2,300m、壩長約600m，壩體體積約2億m³；滿水庫容約8600–9100萬m³；8/20時庫容約3960–4800萬m³（43–53%），湖面距溢流口約39–50m。

預估溢流時程：無豪雨條件下，約10月初可能發生壩頂溢流；若累積降雨量達400–800mm，溢流時程將大幅提前（9/10–8/30不等），作為警戒決策依據。

極端潰決情境：假設2小時內潰決100m、流出約7300萬m³（80%庫容），洪峰約16336cms；潰後約40–60分鐘抵達下游關鍵保全點，故疏散與通報須先期啟動與演練。