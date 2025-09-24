快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

馬太鞍溪堰塞湖溢堤30分鐘 瞬間湧出6000個奧運標準游泳池水量

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，為何會這麼嚴重？從「馬太鞍堰塞湖」二個月監測紀實顯示，昨天14時50分發生壩頂溢流，短短30分鐘，等同有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

農業部委託國立東華大學做的馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，其中最新情資彙整與預估指出，馬太鞍溪堰塞湖於9月23日14時50分發生壩頂溢流，發生溢堤短短30分鐘，水位就從1141m降到1127m，差距高達14m，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量。

陽明交大防災中心指出，09/23湖面約137公頃，堰塞湖蓄水量約8637萬噸(滿水量約9,100萬噸，已達庫容量95%)，湖面距離溢流口高差約3.6公尺。 目前堰塞湖水位距離溢流口小於5公尺，每小時入流量約120萬噸，可能於9/23中午前溢流。

量測估算：天然壩高約200m、壩寬約2,300m、壩長約600m，壩體體積約2億m³；滿水庫容約8600–9100萬m³；8/20時庫容約3960–4800萬m³（43–53%），湖面距溢流口約39–50m。

預估溢流時程：無豪雨條件下，約10月初可能發生壩頂溢流；若累積降雨量達400–800mm，溢流時程將大幅提前（9/10–8/30不等），作為警戒決策依據。

極端潰決情境：假設2小時內潰決100m、流出約7300萬m³（80%庫容），洪峰約16336cms；潰後約40–60分鐘抵達下游關鍵保全點，故疏散與通報須先期啟動與演練。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 水利署長曝「水量超過堤防設計4倍以上」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 黃國昌批「官僚殺人」

花蓮堰塞湖溢流 鍾佳濱：綠執政縣市照921橫向調度救災資源

相關新聞

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點...

癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂...

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題...

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，交通部長陳世凱今天上午視察...

影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。