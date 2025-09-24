堰塞湖潰決威脅光復…他惦記教友安危、她願盡一分力冒險進災區

快訊

聯合報／ 記者張策／花蓮即時報導
李姓居民表示，原本只是要把車子移到安全處，卻沒想到短短時間內大水湧入，返家時門口已被水淹沒。圖／民眾提供
花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發的淹水災情仍未平息，今記者前往現場直擊時，廣播不斷提醒「可能再度潰堤」，現場氣氛緊張。期間，一名好心人主動打開自家大門，邀請記者及避難群眾進屋暫時避險，同行的還有吳姓男子一行人及來自荷蘭的賴小姐。

李姓居民表示，第一波水先是一點點，沒想到短短時間內大水湧入。他原本只是要把車子移到安全處，車剛在附近停好，返家時門口已被水淹沒，水漲到膝蓋，速度真的很快，沖擊力也很大。如今家中一樓已滿是泥濘，走動困難，全家人只能轉往高樓層避難，「好在岳母平安無事，人都安全，只是車子整輛泡水，還不知道該怎麼處理。」

吳先生則冒險進入災區，惦記教會教友的安危。他表示，因聯絡不上教友，教會的各位非常擔心，一夥人來自花蓮市區及壽豐，特地帶了物資與行動電源，希望能給受災的朋友一些支援。他坦言，眼見滿城積水與人群聚集，心情格外沉重。

住在花蓮美崙、來自荷蘭的賴小姐，則是獨自前來協助。她說，自己已在花蓮生活13年，眼見光復鄉居民受災，心裡十分不忍。「這裡的人真的很可憐，需要幫忙，我覺得一定要來，雖然是一個人，但希望能盡一分力。」

目前光復鄉仍停水，災民大多聚集在光復糖廠與臨時指揮所，現場擠滿等待消息與物資的人潮。廣播不斷提醒潰堤風險未解除，居民情緒緊繃，清淤及救援工作仍持續進行。

花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發的淹水災情仍未平息，現場泥濘不堪，宛如末日。記者張策／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發的淹水災情仍未平息，現場泥濘不堪，宛如末日。記者張策／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發的淹水災情仍未平息，現場泥濘不堪，宛如末日。記者張策／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖潰決引發的淹水災情仍未平息，現場泥濘不堪，宛如末日。記者張策／攝影

