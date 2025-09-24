花蓮堰塞湖溢流 鍾佳濱：綠執政縣市照921橫向調度救災資源
樺加沙颱風釀花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，致光復鄉發生重大災情。民進黨立院黨團今開記者會表示，中央與地方已第一時間動員救災，盼社會團結協助災後重建。黨團幹事長鍾佳濱指出，民進黨執政縣市將秉持921地震後橫向互助精神，調度救災資源前往花蓮支援災民。
民進黨立院黨團今開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會，鍾佳濱表示，黨團得知災情後，第一時間向行政院秘書長張惇涵反映，希望中央比照雲嘉南災害模式，派政務首長進駐災區協調應變；同時也致電民進黨秘書長徐國勇，建議黨中央能動員人力，比照上次支援地方的模式協助復建。另民進黨執政縣市也將秉持921地震後橫向互助精神，調度救災資源前往花蓮支援災民。
黨團副幹事長范雲表示，洪水二度湧入時，她接獲花蓮支持者緊急求助，也立即向立委群組與行政單位反映，內政部在第一時間提供訊息、同步發布相關狀況。
范雲指出，只是目前針對災情還是有很多謠言，例如網傳堰塞湖溢流沒有通知，林保署已澄清，有9次通報花蓮縣府、昨上午7時建議強制撤離，救災優先，現在不是推諉卸責的時候，民進黨黨公職也全力進入救災行列。
