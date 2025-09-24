花蓮救災 盧秀燕：救生艇馬達卡土石人力救援為主

快訊

中央社／ 台中24日電
台中市長盧秀燕表示，已指示5大局處做好整備，隨時可以支援花蓮光復鄉。聯合報記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，已指示5大局處做好整備，隨時可以支援花蓮光復鄉。聯合報記者陳敬丰／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台中市長盧秀燕今天表示，她兩度與花蓮縣長徐榛蔚聯繫，瞭解到救生艇使用時馬達會捲卡洪水挾帶土石樹枝、現場以人力救援為主，台中備援等待。

台中市議會今天召開臨時會，盧秀燕在會前接受聯訪表示，昨天傍晚二度與人在光復鄉的徐榛蔚聯繫；徐榛蔚提及使用救生艇的馬達，會捲入洪水帶來的土石、樹枝、垃圾等，現場救援多以人力為主，希望可多準備人力等相關器材。

盧秀燕說，她立刻與其他縣市長聯繫，希望大家準備徐榛蔚所需器材；洪水逐漸消退後，先由東部地區縣市前往救援，台東縣救援隊伍率先前往，宜蘭、雙北也都陸續出發，西部縣市目前則是備援等待。

除救災備援外，盧秀燕也提到災後復建工程，她說，台中市消防局、建設局、水利局、環保局、衛生局等五大局處已準備好，因應災後需要環境清理或需要大量救護人力等；盧秀燕也提到，後續另有振興經濟部分，過去台中市也有破百旅遊團到花蓮去，會持續與徐榛蔚聯繫。

媒體詢問是否前往花蓮勘災，盧秀燕表示不會，因市議會目前開議中，她必須列席備詢；盧秀燕強調，救災應配合當地政府調度，有時不聽指揮、自行前往，反造成當地政府事權上困擾。

堰塞湖 馬太鞍溪 盧秀燕 徐榛蔚

