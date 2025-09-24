聽新聞
影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點半左右，又傳出有潰堤、溢流風險，光復車站附近的住民聽聞消防、軍警廣播告警，立刻呼叫現場民眾「趕快進來」、「趕快來我家」、「又有一波要來了，10分鐘後水就來了」。
李姓居民餘悸猶存的說，昨天聽聞潰堤風險，立刻把車子移到地勢比較高的地方，沒想到接著再轉頭回來水就淹到膝蓋了，「根本擋都擋不住」，他更展示自己拍的驚悚水流，直言「軍用卡車都被水沖走了」，真的很驚悚，水來的很快不要大意，聽聞警報解除，鬆口「真的太好了」。
行政院長卓榮泰今在災區視察，一度傳出堰塞湖又溢流，交通部長陳世凱也在現場確認狀況，所幸最後虛驚一場。
