快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

聯合報／ 記者翁至成張策／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人。記者翁至成／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人。記者翁至成／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點半左右，又傳出有潰堤、溢流風險，光復車站附近的住民聽聞消防、軍警廣播告警，立刻呼叫現場民眾「趕快進來」、「趕快來我家」、「又有一波要來了，10分鐘後水就來了」。

李姓居民餘悸猶存的說，昨天聽聞潰堤風險，立刻把車子移到地勢比較高的地方，沒想到接著再轉頭回來水就淹到膝蓋了，「根本擋都擋不住」，他更展示自己拍的驚悚水流，直言「軍用卡車都被水沖走了」，真的很驚悚，水來的很快不要大意，聽聞警報解除，鬆口「真的太好了」。

行政院長卓榮泰今在災區視察，一度傳出堰塞湖又溢流，交通部長陳世凱也在現場確認狀況，所幸最後虛驚一場。

李姓居民餘悸猶存的向記者展示昨天的親身經歷。記者翁至成／攝影
李姓居民餘悸猶存的向記者展示昨天的親身經歷。記者翁至成／攝影
李姓居民餘悸猶存的向記者展示昨天的親身經歷。記者翁至成／攝影
李姓居民餘悸猶存的向記者展示昨天的親身經歷。記者翁至成／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

卓榮泰光復災區視察現場突傳又溢流 還好虛驚一場

影／卓榮泰因「普發一萬現金」挨轟下台負責 侯友宜卻這麼說

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

馬太鞍溪橋遭沖毀 交通部長陳世凱連夜驅車趕赴花蓮坐鎮

相關新聞

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點...

癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂...

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題...

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，交通部長陳世凱今天上午視察...

影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。