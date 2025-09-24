空拍／堰塞湖溢流水夾帶黑泥沖進市區 光復街道災情慘

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，經過各縣市消防人員一夜搜救，縣府災害應變中心今晨統計，死亡人數已達14人，還有許多人失聯搜救仍在持續中。今天早上已經可見許多民眾整理凌亂的家園，從空拍畫面可見大水從馬太鞍溪東側砂石場灌入市區，直到早上還有許多泥水持續灌入中，許多車輛被大水沖得歪七扭八，民眾外出也要冒著被泥水陷入的危險。

花蓮縣災害應變中心「0921樺加沙颱風」災情彙整統計，到上午7時止，死亡人數達14人，還有多人失聯，目前市區水退，但仍泥濘並有許多土石。消防局表示，罹難的14人中，以市區佛祖街、敦厚路住戶為主，多是位於1樓的年紀較大長輩，目前消防人員根據通報紀錄逐戶巡查，持續搶救。 花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影