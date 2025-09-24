快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

空拍／堰塞湖溢流水夾帶黑泥沖進市區 光復街道災情慘

攝影中心／ 記者劉學聖／花蓮即時報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，經過各縣市消防人員一夜搜救，縣府災害應變中心今晨統計，死亡人數已達14人，還有許多人失聯搜救仍在持續中。今天早上已經可見許多民眾整理凌亂的家園，從空拍畫面可見大水從馬太鞍溪東側砂石場灌入市區，直到早上還有許多泥水持續灌入中，許多車輛被大水沖得歪七扭八，民眾外出也要冒著被泥水陷入的危險。

花蓮縣災害應變中心「0921樺加沙颱風」災情彙整統計，到上午7時止，死亡人數達14人，還有多人失聯，目前市區水退，但仍泥濘並有許多土石。消防局表示，罹難的14人中，以市區佛祖街、敦厚路住戶為主，多是位於1樓的年紀較大長輩，目前消防人員根據通報紀錄逐戶巡查，持續搶救。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
陳駿季8月稱堰塞湖「沒有立即潰堤危險」 黃國昌嗆官僚殺人

鄭天財曝早知堰塞湖10月溢流 開協調會政院卻消極回應

馬太鞍溪堰塞湖溢流…全聯光復門市6人安全撤離 今晨火速送物資救援

陳駿季稱馬太鞍堰塞湖無立即潰堤危險 張惇涵：被斷章取義

影／傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥…急喊人「趕快進來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流造成當地至少14死、34傷，失聯更高達124人，記者走訪光復鄉災害現場，稍早於早上11點...

癱瘓又氣切…花蓮父受困洪水獲救 女兒感恩：台灣溫暖力量守護家人

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進光復市區，不少災民受困待援。人在外地的林小姐看著家裡因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂...

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，衝入光復鄉市區，截至目前已知14死、34傷，失聯更高達124人，災民氣憤地說，就是堰塞湖出了問題...

空拍畫面／馬太鞍橋遭洪水沖毀 僅剩橋墩佇立滾滾泥水中

樺加沙颱風帶來豪雨，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下午壩頂溢流潰決，洪水與土石瞬間傾瀉，導致市區一樓幾乎滅頂，造成14人死亡、...

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水夾帶砂石沖毀下游馬太鞍溪橋，台9線光復北上交通中斷，交通部長陳世凱今天上午視察...

影／花蓮堰塞湖洪水釀14死…女兒泣訴母被淹沒了「遺體還移不出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區，已有14人不幸罹難。石姓婦人失去至親，「媽媽被水淹沒了，走了」，好在...

