民進黨先遣救援小組前進花蓮 徐國勇捐10萬元援助災區
花蓮馬太鞍溪因颱風豪雨溢流造成災情，民進黨今天表示，黨中央於第一時間，依主席賴清德指示由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災，並於今天由中央黨部組成先遣救援小組，前往第一線協助後續救災任務。
民進黨表示，徐國勇指示先遣救援小組需與地方縣黨部對接相關救災事項，目前所需大型機具進入災區清理，以及安置災民所需相關物資協調，都請救災小組與花蓮縣黨部盤點彙整後，進行協調聯繫作業。
針對這次花蓮光復鄉的嚴重災情，徐國勇呼籲國人，發揮同島一命，人溺己溺的精神，全力救援花蓮鄉親恢復家園。
民進黨表示，徐國勇拋磚引玉率先捐款10萬元，協助花蓮災區復原。同時身為國際獅子會國際理事的徐國勇表示，相關民間社團也陸續發起救災、捐款工作，例如獅子會MD3OO A5區（基、宜、花、東）的總監李敏卿已經前往花蓮全力協助救災。
民進黨指出，中央黨部將全力協助聯繫與相關救災作業的盤點彙整，希望盡快讓災區的鄉親獲得最立即的幫忙與支援。
